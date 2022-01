Come raccontato da Matteo Marani, in diretta su Sky Sport, nei giorni precedenti c'è stata una riunione di Lega nella quale è stata ipotizzata la possibilità di posticipare la ventesima e ventunesima giornata di Serie A proprio in virtù dei contagi in forte ascesa. Soltanto 4 squadre si sono dette d'accordo al rinvio delle partite, le altre 16 hanno deciso di continuare a giocare nonostante il momento drammatico.