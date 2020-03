Il Coronavirus non accenna a fermarsi: vittime e contagi che aumentano di giorno in giorno, città vuote e tutti chiusi a casa in quarantena. Sono giorni difficili per l'Italia ma anche per tutto il mondo in generale, e inevitabilmente questo caos ha condizionato anche il mondo del calcio che ha dovuto rivedere alcune cose. Qualche giorno fa l'Uefa ha ufficializzato lo slittamento dell'Europeo dal 2020 al 2021, dando priorità ai campionati che quindi si concluderanno regolarmente più o meno verso la fine di giugno. Nei prossimi giorni verranno definite le date in attesa di riprendere la vita normale.



Qui sotto il commento del direttore editorialista Marcello Chirico