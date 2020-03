Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani aprono inevitabilmente con il tema Coronavirus e come sta condizionando il calcio tra campionati sospesi e nuove date da trovare per incastrare tutti gli eventi.



Secondo il Corriere dello Sport sarà una "Final Champions. Ecco il nuovo calendario, l'Uefa lo approva domani in conference call con tutte le leghe". In taglio alto la paura dell'Atalanta "Stop allenamenti" dopo i cinque contagiati del Valencia, contro il quale la squadra di Gasperini recentemente aveva giocato in Champions.



Titolo a cinque colonne per la prima di Tuttosport: "Rinviati" con il logo di Euro 2020. Il taglio alto si colora d'azzurro: "#Iorestoacasa, un gol al Coronavirus".