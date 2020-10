Come prevedibile, la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski ha scatenato immediatamente su Twitter una corsa a dire la propria sull'opportunità o meno di giocare Juventus-Napoli domenica sera. La linea che sembra dominante "a caldo" è quella della prudenza: molti utenti, compreso il giornalista Rai Enrico Varriale invocano il rinvio della partita e la sospensione delle pause nazionali, per dare una mazzata alla diffusione del coronavirus. C'è anche qualche tifoso juventino che critica il Napoli, insinuando che stia insabbiando tutto. E qualcuno tira in ballo il Milan, chiedendosi perché con due positività in casa rossonera si non ci siano stati problemi a giocare. Ad ogni modo, il manifestarsi del Covid è imprevedibile e domani mattina ci sarà un nuovo giro di tamponi...

Sfoglia la gallery per leggere i tweet principali sull'argomento Covid