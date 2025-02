Rinunciare al possesso? La Juventus sa farlo: il dato

AFP via Getty Images

In questa stagione, la Juventus di Motta ha già dimostrato di saper rinunciare alla sua filosofia di gioco pur di ottenere il risultato. È accaduto nel delicato match casalingo di Champions League contro il Manchester City, quando ha lasciato agli avversari il 69% di possesso palla, così come nella trasferta di Bergamo, dove i bianconeri non hanno esitato ad abbassarsi nella propria area e a ripartire velocemente. Tuttavia, al "Sinigaglia" questa "abiura" è stata più marcata che mai, con la Juve che ha fatto una netta scelta difensiva. Ma come ha sottolineato lo stesso Thiago Motta, in questo momento non c'è spazio per mantenere un'idea di gioco perfetta. La priorità è il risultato, e la rivoluzione del gioco può attendere.