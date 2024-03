Secondo quanto riportato da Tuttosport, si stanno avviando i colloqui per il rinnovo contrattuale di, attaccante della. Il nuovo accordo potrebbe estendersi fino al 30 giugno 2027, dimostrando la fiducia della squadra nei confronti del giovane talento. Sebbene il rinnovo non sia considerato una priorità immediata, dato che l'ultimo è stato firmato solo pochi mesi fa, l'obiettivo è quello di adeguare il salario di Yildiz e ufficializzarne il nuovo ruolo all'interno della squadra. Mentre prima era considerato un giocatore tra la NextGen e la prima squadra, ora la sua situazione è cambiata.Si sta anche valutando l'inserimento di una clausola nel nuovo contratto, una richiesta dell'entourage del calciatore turco, soprattutto considerando l'interesse manifestato da diversi club, tra cui spicca l'Arsenal che avrebbe offerto 40 milioni per il suo cartellino. Si prevede quindi che nei prossimi giorni i negoziati si intensificheranno per proteggere questo talento emergente, soprattutto alla luce della sua possibile esplosione durante gli Europei.