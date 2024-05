Vlahovic e la Juventus sono più vicini: il motivo

Ieri è stato il turno di, oggi il focus si è spostato direttamente su. Un passetto alla volta, come dice Allegri, sembra essere anche l'obiettivo della dirigenza bianconera e quindi di Cristiano Giuntoli in primis. Il nodo del nove merita però la stessa urgenza della situazione del sette. Anzi: pure di più della situazioneIl motivo è facilmente intuibile, o comunque è stato scritto e quindi letto dappertutto: appena scatterà la nuova stagione, scatterà pure l'opzione nel contratto di, che arriverà a percepire un milione al mese, dodici all'anno. Ingaggio fuori parametro per la Juve, pronta a rivedere l'accordo e a spalmare su più stagioni.Dusan chiaramente non ha fretta, né intende accelerare il processo. Lo stipendio sarebbe pure sostenibile con i nuovi introiti di, ma a "spaventare", almeno un po', potrebbe essere l'effetto a cascata dell'eventuale fase di stallo. Chi oggi guadagna, vedi, si troverebbe più che doppiato dal suo compagno di reparto. Chi è stato incensato e nominato vice capitano, con la promessa di diventare il giocatore più rappresentativo della squadra - vedi Adrien- si troverebbe a 5 milioni di distanza dallo stesso Dusan.Questione di equilibri, di uomini e di spogliatoio. Per questo, il passo in avanti disulla trattativa per il rinnovo è una doppia e ottima notizia. Metterebbe la Juventus davanti a tutto il resto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.