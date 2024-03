L'estate scorsa, la cessione diavrebbe potuto rappresentare un'opportunità per risolvere le questioni finanziarie della. Tuttavia, ora la situazione è cambiata e la Juventus è consapevole di potersi permettere uno stipendio importante come il suo senza compromettere l'equilibrio finanziario. Per questo motivo, il club è pronto a trovare un accordo con l'agente del giocatore serbo, Darko Ristic, per prolungare il suo contratto di una o due stagioni. I contatti sono stati avviati da tempo e la scorsa settimana Ristic è stato a Torino, dove lui e Cristiano Giuntoli hanno discusso per ribadire la reciproca volontà di finalizzare l'accordo al termine della stagione. Ne scrive Gazzetta.