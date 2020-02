Wojciech Szczesny ha parlato a Juventus Tv dopo il rinnovo di contratto che lo legherà alla Juve fino al 2024: "Voglio vincere più titoli, sono qui fino al 2024 e voglio vincere davvero tutto, è l'obiettivo di tutto il club e ogni giocatore, bisogna sudare e correre per arrivare a tutti i risultati. Tifosi? "Li voglio solo ringraziare tutti per quello che mi hanno dato e le sensazioni che ho quando sono allo Stadium, faccio la promessa di dare sempre il meglio per questo club".