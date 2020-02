Szczesny ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2024. Come anticipato lo scorso gennaio da Ilbianconero.com, il portiere polacco vedrà aumentare sensibilmente il suo ingaggio fino a toccare quota 7 milioni di euro a stagione più bonus. Il rinnovo dell'ex Arsenal è il secondo in ordine di tempo dopo quelli di Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci che hanno messo la firma sul rinnovo pochi mesi fa. Adesso sotto con Matuidi, Chiellini e Buffon che vanno in scadenza a giugno. Gigi deciderà tra marzo e aprile se continuare a giocare ancora per un anno oppure appendere scarpe e guanti al chiodo.