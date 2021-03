Official | Super Sembrant renews until 2022!



Congratulations, @LindaSembrant!



https://t.co/By2TfG4toQ



Da stasera c'è un rinnovo contrattuale in meno a tenere in apprensione la Juventus Women. Se infatti, come dicevamo ieri , ballavano ancora Bonansea, Cernoia, Giuliani e Sembrant, ora la svedese ha la certezza di rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Niente ritorno in Svezia per adesso.