A TMW, l'agente di Danieleconferma le trattative per il rinnovo."Il rinnovo? La Juventus sta facendo i loro calcoli, noi abbiamo dato la nostra disponibilità per rinnovare. Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore, c'è da trovare un accordo economico ma non sarà un problema, perché sappiamo quali sono i parametri da dover inseguire. C"."Sta facendo un lavoro eccezionale che è partito da Sartori, che è la base fondamentale come lo era stato all'Atalanta e al Chievo. La cosa difficile da coniugare sarà il salto in un top club, perché non si può permettere di fare due passaggi a vuoto e perdere partite con un passivo alto. In Italia è così, su Inzaghi iniziano a stare zitti ora. Pioli e Allegri non stiamo neanche a parlarne. C'è sempre qualcosa che non va bene. Gli allenatore giovani che fanno il grande salto non possono rischiare di sbagliare, altrimenti dopo un paio di passi falsi sei subito in discussione".