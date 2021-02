Da un po' di tempo non si parla più del rinnovo di Paulo Dybala, in compenso è tornato d'attualità quello di Cristiano Ronaldo, il cui contratto con la Juventus scadrà a giugno 2022. Il club bianconero sta già pensando al futuro del suo fuoriclasse, che è bendisposto a continuare la sua esperienza almeno per un altro anno, ma non sarà così semplice trovare un accordo per il compenso. Secondo Don Balon CR7 vuole mantenere il suo stipendio da 31 milioni di euro a stagione. Ce la può fare la Juve a esaudire la richiesta?