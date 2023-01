Come racconta La Gazzetta dello Sport, Adrienda un paio di giorni è libero di trattare con chi vuole. A poco più di sei mesi dalla fine del suo contratto con la Juventus, il centrocampista francese è di fatto un “free agent”. Ma i bianconeri non si sono rassegnati a perdere un titolarissimo, anzi.Per il quotidiano, l'area sportiva sta già studiando l’offerta per trattenere Rabiot a Torino: un contratto simile a quello attuale (7 milioni di euro netti di parte fissa, sempre con le agevolazioni del decreto crescita sul lordo), ma con ulteriori facilitazioni per quanto riguarda i bonus (circa un milione). Resterebbe, sottolinea Gazzetta, certamente da discutere resta la cifra da versare al giocatore alla firma. Quando Adrien si trasferì alla Juve a parametro zero, nell’estate del 2019, incassò 10 milioni subito. Oggi non si è ancora entrati in una vera e propria trattativa dettagliata.Rabiot, ad oggi, non ha alcuna offerta sul piatto. Per questo motivo la Juve vuole accelerare i tempi, prima che si palesi qualche club con cui sarebbe complicato andare a duello. Rabiot, dal ritiro della Francia, aveva ammiccato in zona Premier: "È il campionato più adatto a me", le sue parole. Ma non ha fretta.