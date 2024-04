È giunto il momento dei rinnovi per la Juventus. Il primo nodo da sciogliere sarà quello riguardante Adrien, il cui contratto scade tra poco più di due mesi (il 30 giugno). Quest'estate, il centrocampista francese, trovandosi nella stessa situazione, ha scelto di prolungare per un altro anno con un adeguamento dell'ingaggio a 7,5 milioni di euro. Ora, si trova di nuovo di fronte a un bivio: prolungare ancora per uno o due anni o lasciare il club. "Sono rimasto perché volevo aiutare questa squadra a tornare in Champions, me lo ha anche chiesto la società. Se raggiungiamo l'obiettivo, vedremo e parleremo. Sarebbe sicuramente meglio dal mio punto di vista", ha dichiarato Rabiot, rimandando tutto alla qualificazione in Champions.