Lapotrebbe avere l'opportunità di proporre un rinnovo contrattuale adusufruendo di benefici fiscali grazie a una proroga nel regolamento dell'applicazione del decreto crescita. Tale proroga è accessibile solo ai soggetti che ne usufruiscono già, e consentirebbe al centrocampista di continuare a beneficiare di una tassazione ridotta. Rabiot, che ha firmato un contratto annuale lo scorso anno, ha usufruito della tassazione ridotta per il quinto e ultimo anno previsto. Tuttavia, secondo la normativa, rimanendo in Italia e compiendo determinate azioni, come l'acquisto di un immobile o la nascita di un figlio, potrebbe ottenere il prolungamento del regime fiscale agevolato per altri due anni. Questa opportunità di trattenere Rabiot a un costo aziendale più accessibile sarebbe vantaggiosa non solo per la Juventus, ma anche per altri club della Serie A interessati a trattarlo come free agent. Lo rivela Gazzetta.