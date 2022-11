E se alla fine? A domanda diretta, Allegri qualche tempo fa aveva risposto di non pensare al mercato. L'esplosione di Adrien era notizia fresca: ora che si è sbloccato anche in zona offensiva - ha già segnato 5 gol -, rinunciare a un giocatore così potrebbe lasciare l'amaro in bocca. Ma per quanto sia interessato anche a una possibile permanenza, non sarà un discorso semplice da intavolare. Per due motivi.Intanto, tutti i rinnovi di contratto della Juventus sono congelati. Lo è anche quello di Danilo, pur promosso a vice capitano; lo è certamente quello di Rabiot, che al momento non ha ancora ricevuto un'offerta concreta da parte dei bianconeri, né dalle tante squadre in giro per l'Europa che lo seguono. Prima si è dato un obiettivo, e cioè il Mondiale. Poi inizierà a ragionare sul futuro, consapevole di poter mettersi in mostra, soprattutto se il torneo dovesse diventare una vetrina scintillante. La Juve ha però anche il problema del tetto salariale: non può andare oltre i 7 milioni, gli stessi che Adrien percepisce (commissioni escluse). Dunque, potrebbe rinnovare solo alle stesse cifre, fino alla scorsa stagione considerate spropositate. E allora? Tutto si fa più difficile, anche se l'amore tra le parti resta solido.