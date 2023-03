Adrien Rabiot sta vivendo un momento meraviglioso alla Juve che adesso proverà in tutti i modi a convincerlo per rimanere a Torino oltre la scadenza del contratto a giugno. Ne parla Tuttosport secondo cui, nonostante non sia semplice trattenerlo, il club bianconero ha uno spiraglio. Il francese ha detto di stare bene alla Juve e quindi non sarà solo una questione economica, dipenderà anche da come finirà la stagione della squadra. Se rimanesse, sarebbe una scelta forte e sorprendente, e non sarebbe la prima che l'agente e madre Veronique fa riguardo la carriera di Adrien.