Rinnovo Rabiot: a che punto è la Juventus?

Molti giocatori sono stati valutati, contattati e persino negoziati dallaper potenziare il centrocampo già nel mese di gennaio. Solo alla fine è emerso il profilo diGuardando avanti, diversi nomi sono già stati annotati nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del responsabile della prima squadra Giovanni Manna. Tuttavia, prima di tutto, c'è un tassello che rappresenta l'obiettivo principale della Juve, proprio come nella stagione precedente:, il cui contratto è in scadenza e richiede un rinnovo immediato, trattativa che ora è considerata una priorità assoluta.La mossa vincente dello scorso estate è stata il prolungamento del contratto di Rabiot per una sola stagione, con un sostanziale aumento dell'ingaggio, che è stato fondamentale per convincere sia Adrien che il suo agente Veronique non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico.L'ingaggio è stato incrementato da 7 a quasi 9 milioni netti, confermando il ruolo centrale del giocatore sotto la guida del nuovo allenatore Max Allegri, con l'obiettivo di riportare la Juve ai vertici del calcio con un gruppo giovane e promettente.Al termine dei conti, sostituire Rabiot costerebbe molto di più, considerando non solo il costo del trasferimento, ma anche l'ingaggio necessario per convincere un giocatore di alto livello a prendere il suo posto.