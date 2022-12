Prima prodotto di nicchia, poi diventato mainstream. Come quando si è fan di un gruppo musicale, fin dai primi album, e dopo l’arrivo nel mercato generalista si prova orgoglio e un pizzico di fastidio: “Io li conoscevo da prima, sapevo già quanto erano bravi”. Questo dev’essere il sentimento che hanno provato i tifosi della Juventus, che seguono la Primavera, ieri, al debutto in Prima squadra di Dean. Chi guarda con attenzione la squadra digià conosceva e ammirava le qualità di quell’olandese che a 17 anni sfiora i due metri di altezza e ha un mancino delicato da trequartista, quel ragazzino che si porta dietro – supportato dai numeri – la nomea di difensore goleador.Il merito, però, va dato a quella squadra di scout che l’ha scovato nel, ai dirigenti che hanno presentato un progetto convincente e hanno strappato un prodigio su cui avevano acceso i riflettori, tra le altre, Real Madrid e Barcellona. E adesso ci risiamo.Proprio in questi giorni, però, il club bianconero sta provando a chiudere ogni pertugio.C’è tempo, dunque, per ragionare con calma e trovare un accordo che leghi l’olandese a doppio filo con Madama, per studiare il progetto ideale affinché il percorso di crescita continui.Per adesso Paolo Montero può stare tranquillo, non sarà privato di uno dei maggiori talenti nella rosa dell’Under 19. L’idea, infatti, è quella di continuare con la Primavera, con la possibilità, all’occorrenza, di salire in Next Gen e fare le prime esperienze in Serie C.