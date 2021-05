Ormai è nell'aria da diversi giorni, e qui su IlBianconero.com ve lo stiamo puntualmente documentando (leggi ad esempio QUI QUI ). Alvaro Morata sarà un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione. Cosa manca? Essenzialmente, solo l'ufficialità. Per il resto è tutto deciso, ormai una certezza.Se poi il club bianconero vorrà riscattarlo definitivamente l'anno prossimo, dovrà dare ai Colchoneros 35 milioni. Per ora, dunque, il prestito di Morata è costato 20 milioni: i 10 della scorsa stagione più i 10 che verranno saldati per quella a venire.