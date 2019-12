La Juventus ha provato a inserirsi tra Allan e il Napoli. L'ultimo periodo del brasiliano non è stato dei migliori, scontri e discussioni con il presidente De Laurentiis e con il figlio Edoardo. Tanto che i bianconeri stavano pensando all'ex Udinese già per gennaio. Secondo quanto riporta Calcionapoli 24, però, nella trattativa per il rinnovo del contratto le parti si starebbero avvicinando: il Napoli è disposto ad accontentare Allan offrendogli un aumento di 1,5 milioni d'ingaggio più bonus.