L'offerta di rinnovo dell'Eintracht Francoforte - che gli aveva promesso di alzare il suo stipendio da 2.5 a 4 milioni di euro - è stata rispedita al mittente. Filip Kostic vuole cambiare aria, e lo farebbe volentieri a Torino, tanto da sorridere sornione a chi in Svezia, davanti al barbiere della Nazionale serba, gli chiedeva se la sua prossima squadra sarebbe stata la Juve. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'esterno sinistro classe 1992 resta un'opzione più che concreta per la Vecchia Signora, che ha già raggiunto un accordo con il suo entourage per un triennale da circa 2.5 milioni di euro a stagione più bonus. Meno, insomma, di quanto avrebbe potuto guadagnare con l'ultimo rilancio del club tedesco, club con cui i bianconeri devono ancora trovare un'intesa. Niente, comunque, che sembri eccessivamente complicato: in Germania, infatti, si dice che l'Eintracht sarebbe disposto ad accontentarsi anche di 15 milioni di euro, pur partendo da una richiesta di 20. Un prezzo che la Juve ritiene equo, a patto di realizzare qualche uscita. Per il momento, non c'è fretta. Tanti i fronti aperti dalle parti della Continassa, dove comunque Kostic resta un nome di estrema attualità: impiegabile come esterno alto, ma anche come ala nel centrocampo a quattro o a tutta fascia, sempre sulla sinistra, il serbo potrebbe rivelarsi il jolly ideale per Massimiliano Allegri.