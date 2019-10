Fabio Paratici lavora per piazzare Mandzukic nel mercato di gennaio ma non solo. Il dirigente bianconero, infatti, è concentrato sulla questione dei rinnovi di contratto. Quattro quelli in scadenza a giugno: Buffon, Chiellini, Cuadrado e Matuidi. Per quest'ultimo, secondo Tuttosport, il club sta pensando a una clausola: la possibilità di rinnovare unilateralmente l'accordo; ipotesi con scadenza a febbraio, per avere la possibilità di ragionare con calma sul futuro del giocatore. Se non verrà fatta valere la clausola, il francese sarà libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione.