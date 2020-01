Mino Raiola e Fabio Paratici sono in contatto da qualche settimana per il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese va in scadenza al termine della stagione e come riporta Tuttosport i bianconeri sono in trattativa per il prolungamento. Paratici però vorrebbe rinnovare per un anno (fino al 2021) con cifre inferiori rispetto a quelle che Matuidi percepisce attualmente: l'ex Psg guadagna 3,5 milioni di euro a stagione.