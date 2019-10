Il contratto di Blaise Matuidi è in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020. O meglio, così sarebbe in teoria, secondo l'accordo firmato al momento del suo arrivo dal Paris Saint-Germain nell'estate del 2017. In realtà ci sarebbe una clausola per il rinnovo automatico per una stagione esercitabile dal club bianconero. Si spiega così la calma della Juventus nei confronti di un eventuale prolungamento, come sempre accade per evitare di perdere i propri protagonisti in estate a parametro zero. RAIOLA CI GUADAGNA - Matuidi è reduce da un ottimo avvio di stagione e sembra essere rinato agli ordini di Maurizio Sarri, che ne apprezza e non poco la versatilità tattica. Contento è anche Mino Raiola che, come riportato da Il Corriere dello Sport oggi, ha già un accordo con i bianconeri per il rinnovo automatico del proprio assistito e guadagnerà una commissione da 800.000 euro in ogni caso. Insomma, il futuro del centrocampista francese sembra essere sempre più confermato a Torino.