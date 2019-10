Nuova vita per Blaise Matuidi alla Juventus: da esubero a giocatore fondamentale per Sarri. Il contratto, però, dice scadenza giugno 2020, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, Paratici valuterà la situazione del centrocampista francese solo all'inizio del nuovo anno. Il mediano, dal canto suo, ha già dato disponibilità di massima a rimanere. E' stato anche lo stesso Matuidi a portare la Juve verso la permanenza definitiva: il francese, infatti, non ha mai avuto intenzione di sondare altri scenari per il futuro.