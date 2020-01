Mino Raiola e Fabio Paratici sono in contatto per il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi. Tuttosport conferma le anticipazioni de Ilbianconero.com parlando di un rinnovo annuale per l'ex stella del Psg che va in scadenza al termine della stagione. La Juve vorrebbe rinnovare a cifre inferiori rispetti ai 3,5 milioni attualmente percepiti dal calciatore e nelle prossime settimane ci saranno nuovi sviluppi. Per Blaise rinnovo o addio.