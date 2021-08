L'Inter ha iniziato questo mercato estivo all'insegna delle forti cessioni, da Hakimi e Lukaku, passando per la sostituzione dell'allenatore da Conte a Inzaghi, per poi riassestarsi, acquistare giocatori... e rinnovare un elemento importante della rosa nerazzurra come Lautaro Martinez. Il procuratore dell'attaccante argentino, Alejandro Camaño, ha così parlato a fcinternews.it: "Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro".