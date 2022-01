Federico Bernardeschi si è raccontato a cuore aperto a Dazn. Nel nuovo appuntamento con DayOff, condotto da Diletta Leotta, ha rivelato diverse parti della sua vita, in campo e fuori. Ecco tutte le parole:



RINNOVO - "Aaaazz. Ci sono tutte le intenzioni del mondo, siamo aperti al dialogo. Il mio agente si vedrà con la Juve, poi ovviamente le cose si fanno in due: è come un matrimonio. C’è una tradizione per cui chi rinnova il contratto paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di farlo".



A CASA - "Stare con solo donne in casa è la cosa più bella del mondo. Loro sono molto più avanti di noi uomini. Adesso che sono orgogliosamente padre, cerco di dedicare più tempo alle mie due figlie Deva e Lena. Cerco di dar loro tutto l’amore del mondo, ovviamente facendo anche qualche sbaglio. Devono imparare ad amare anche le imperfezioni degli altri, come noi ameremo le loro. Mi piace molto la liquirizia, non potete immaginare quanta ne ho mangiata da bambino. Se devo concedermi un altro sfizio punto sulla pasta cacio e pepe, sono anche bravo a cucinarla".



CALCIO, PROBLEMI E FEDE - "A 16 anni smisi di giocare per un problema al cuore: in quei sei mesi mi avvicinai moltissimo alla fede, pregavo tanto. Quella sofferenza mi ha fatto capire quanto io amassi davvero il calcio. Mi sono promesso di fare tutto quello che era in mio potere per arrivare a essere un calciatore professionista. Noi carraresi siamo tosti di carattere, sarà il marmo?".



MOMENTI DURI - "Ho passato molti momenti duri alla Juve, ma non rimpiango assolutamente niente. Anzi, mi hanno permesso di crescere veramente. E quando risali è cento volte più bello".



2021 - "Con l’Europeo ho chiuso un cerchio del mio viaggio. Il 2021 è stato un anno meraviglioso: ho vinto due trofei con la Juve, ho vinto l’Europeo, è nata mia figlia, ho comprato casa e mi sono sposato. Ci sono stati anche tanti momenti difficili. Ma penso che per me sia stato l’anno dell’equilibrio".



VIAGGI E NATURA - "Ho avuto la fortuna di fare tantissimi viaggi nella mia vita, quello preferito è il safari perché lì riesci a capire quanto tu sia piccolo rispetto alla natura. Ti accorgi come funzioni il mondo, poi l’Africa è veramente meravigliosa. A me e Veronica piacciono molto i viaggi wild".



Nella puntata anche un siparietto per Max Allegri: una canzone (solo suonata) improvvisata in diretta: "Ah, partiamo così? Dedicata a Max? Al mitico Max. Caro Max, partiamo così, tipo letterina di Babbo Natale. Ho iniziato a suonare e si è spenta la luce, sono così bravo, atmosfera e magia".

IMITAZIONE - "Imitare il mister come penitenza? Mi metterebbe in tribuna a vita (ride ndr)".



BALLETTO DI CUADRADO - "Mi insulta, ci tiene molto, ed è bravo".