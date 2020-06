La Juventus è già a lavoro per il dopo. Nessuna pazzia sul mercato, la soluzione è in casa: si tratta di Paulo Dybala. L'argentino, infatti, è stato individuato come nuovo uomo immagine del club ed è per questo che il giocatore ha anche respinto un sondaggio del Psg senza pensarci un attimo. Presto riprenderanno le trattative per il rinnovo del contratto, interrotte in questi mesi a causa della pandemia coronavirus. L'idea è quella che si vada spediti verso la firma, con qualche dettaglio legato all'ingaggio da sistemare.