E' solo questione di tempo per il rinnovo di? Sembra di sì, presto il numero 10 firmerà con la Juve fino al 2026 per 8 milioni più 2 di bonus che possono diventare parte fissa. Ma qualche dubbio negli ultimi giorni è sopraggiunto. Come scrive Tuttosport: "​La situazione, vista da una certa angolazione,I dirigenti garantiscono che non ci sono problemi per la nuova firma della Joya, ma evidentemente fra infortuni e momenti complicati, tutto è stato rinviato nelle ultime settimane. Si attende l’arrivo dell’agente Antun a breve e, chissà, un annuncio sotto l’albero".