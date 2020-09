1









In un anno è cambiato il mondo per Paulo Dybala e la Juventus. Come scrive Tuttosport.it: "Strada facendo è cambiata anche l'idea della Juve, che dal ritenerlo sacrificabile sull'altare del bilancio ha invece aperto le trattative per il rinnovo di contratto, con l'idea di blindarlo. Solo che a un certo punto, quella stessa trattativa che sembrava procedere spedita, poggiando sulla comune volontà di arrivare a un accordo, si è invece bloccata".