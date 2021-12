Ieri Maurizio Arrivabene ha parlato chiaro e tondo al telefono con Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala che sta negoziando con la Juventus il rinnovo della Joya:Il motivo risiede nel fatto che la Juve vuole concentrarsi sul calcio giocato in un mese di gennaio che sarà rovente e delicato, per poi riprendere in mano la questione dei rinnovi, non solo di Dybala ma anche di Cuadrado ad esempio, a febbraio.