Non solo acquisti e cessioni. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di. L'agente Jorge Antun è in Italia per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, Max Allegri vuole rimettere l'argentino al centro del progetto Juve e la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. Al momento però è ancora tutto bloccato, ma ad accelerare la trattativa potrebbe essere l'inserimento di una clausola rescissoria: l'entourage del giocatore vorrebbe metterla a non più di 40/50 milioni, la Juve vorrebbe alzarla fino a 70. Si tratta, il futuro di Dybala è al centro dei pensieri della Juve.