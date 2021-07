In casa Juventus sta per iniziare la settimana di svolta per il futuro di: nei prossimi giorni è atteso in Italia il suo agente Jorge Antun per discutere del rinnovo dell'argentino con i dirigenti bianconeri. Da entrambe le parti filtra ottimismo per una conclusione positiva, il procuratore di Paulo arriverà a Torino per discutere le cifre del nuovo contratto attualmente in scadenza nel 2022. Intanto Dybala si è già messo a disposizione di Allegri, riportando un affaticamento muscolare che lo costringe a saltare l'amichevole col Cesena.