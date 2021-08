Nelle trattative di Paulo Dybala con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza l'anno prossimo, c'è un fattore che può intervenire in favore della buona riuscita della trattativa tra giocatore e società: la clausola rescissoria.Come spiega Calciomercato.com, Jorge Antun termina oggi la quarantena dopo l'arrivo in Italia e da domani potrebbe incontrare la Juve e proprio l'inserimento di una clausola può velocizzare i dialoghi: