Dybala si allena e aspetta la Juve. Il club bianconero è pronto a trattare il rinnovo con la Joya, che intanto prova a recuperare pienamente la forma fisica a Miami. Quando torna? Dovrebbe tornare alla fine della prima settimana di luglio e, in quei giorni, incontrare Cherubini per riallacciare il discorso rinnovo.



Cosa filtra? Il clima è disteso e si respira ottimismo, ma l’incontro sarà importante per capire quanto difficile può essere la trattativa. Come riporta Tuttosport, da parte sua Dybala sembra rasserenato e anche i rapporti fra l’entourage e il club sono molto più distesi. Per lui si fa di nuovo strada l’ipotesi di diventare un simbolo del club e un potenziale capitano del futuro.