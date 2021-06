Due milioni di euro. E' questa la distanza tra domanda e offerta per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Come racconta Calciomercato.com, l'offerta che la Juventus è pronta a mettere sul tavolo è un prolungamento di 3 anni con ingaggio da 10 milioni di euro, l'argentino ne vuole almeno 12 netti. In questi giorni c'è stato un primo contatto ma solo per capire le intenzioni delle parti, che si riaggiorneranno dopo le vacanze per entrare nel vivo della trattativa.