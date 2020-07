Paulo Dybala fino al 2025 in bianconero. Come evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport, la firma del rinnovo con la Juventus è sempre più vicina, con un ruolo da uomo immagine nel futuro. Quando arriverà? Probabile che l'ufficializzazione arrivi già nelle prossime settimane: le parti hanno praticamente raggiunto quasi ogni dettaglio, appena un mese fa l'intervista 'polemica' della Joya che ricordava come il rinnovo fosse stato messo in standby (diversamente da quanto fatto invece con Szczesny). Dulcis in fundo, come dicevano i latini: con Dybala c'è stato da trattare un po' di più anche a causa dei diritti d'immagine. Decisiva l'intercessione di Jorge Antùn, procuratore dell'argentino.