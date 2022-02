Tiene sempre banco in casa Juve la questione del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L'agente dell'argentino sbarcherà in Italia a fine mese per trattare con la dirigenza bianconera. Tuttavia, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ora potrebbe esserci un nuovo fattore chiave nelle trattative, ovvero l'intesa con Dusan Vlahovic: se dovesse continuare quanto visto domenica, per Dybala sarebbe difficile allontanarsi da una squadra con grandi ambizioni.