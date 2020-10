Il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala è uno dei principali motivi d'interesse (e preoccupazione) della Juventus. Un primo incontro tra Fabio Paratici e Jorge Antun, agente dell'argentino, doveva avere luogo a inizio ottobre, ma è tutto saltato. Il motivo lo rivela Tuttosport: Paratici è dovuto entrare in isolamento fiduciario nella famosa "bolla" del J Hotel, e il meeting è stato spostato. A quando, ancora non è stato deciso. Ad ogni modo, i contatti rimangono e l'intenzione delle due parti di trattare c'è, restiamo in attesa dei nuovi sviluppi.