Un altro passo, bello concreto, in avanti. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Juve e Dybala stanno per capire definitivamente cos'aspetta il futuro. Nei prossimi dieci giorni la società potrebbe convocare l'agente per riprendere le negoziazioni.



IL RUOLO DI ANTUN - Al momento, Jorge Antun è in Argentina e non ha voli prenotati per l'Italia. La Juve non è fatta sentire e lui non si muoverà prima di aver ricevuto una chiamata da Torino. Del possibile cambio di rotta della società sul rinnovo, di fatto Dybala l'ha appreso dai giornali: dunque aspetta la Juve, anche per avere chiarimenti. Se la proposta cambierà nelle cifre e nella durata, prenderà il tempo necessario per valutare e per decidere.



CHI LO VUOLE - C'è l'Inter alla finestra, ma ci sono anche proposte dall'Inghilterra come Manchester City e Tottenham. La Juve resta la massima priorità, questo è sicuro. Ma dipenderà anche dal trattamento ricevuto.