Ai microfoni di Sky Sport, il direttore dell’area football dellaha parlato nel prepartita della sfida contro il Verona del rinnovo di Paulo Dybala: “C'è una volontà chiara da parte della Juve e del giocatore. Stiamo parlando proficuamente, logicamente questo è un momento molto particolare per tutti, negli ultimi 20 giorni siamo stati anche 15 giorni in isolamento, quindi non potevamo incontrare nessuno. Parliamo e speriamo di arrivare presto a una soluzione ottima per tutti”.