Oggi è il giorno dell'incontro tra la Juventus e l'agente diJorge Antun: sul tavolo il rinnovo dell'argentino che ha il contratto in scadenza nel 2022. Dopo più di un anno in stand by e gli ultimi contatti solo telefonici, le parti si incontreranno e si ripartirà dai 10 milioni di euro all'anno proposti dalla società. L'entourage del giocatore chiede uno sforzo in più al club per arrivare intorno ai 12 milioni, la c'è ottimismo sulla chiusura positiva della trattativa perché Dybala vuole rimanere alla Juve e la società punta su di lui per il futuro.