Nuovi contatti tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, per il rinnovo dell'attaccante argentino che va in scadenza a giugno 2022. Come scrive Il Corriere dello Sport "​Il Coronavirus ha rallentato tutto. Ma i contatti sono proseguiti, ora l'unico interlocutore della Juve è Jorge Antun, diventato a tutti gli effetti agente Fifa e rappresentante di Dybala. Poi però fino al 30 giugno le priorità per la società e Fabio Paratici sono state altre, era necessario sistemare il bilancio portando a termine tutta una serie di operazioni che avevano nello scambio Arthur-Pjanic il fulcro [...]. ​Nuovi contatti diretti tra la giornata di mercoledì e quella di ieri. Ogni settimana che passa Dybala sembra più forte in campo, lo diventa anche al tavolo delle trattative".