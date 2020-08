Sono mesi, ormai, che la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala trattano il rinnovo dell'argentino. Tira e molla senza mai trovare una soluzione che vada bene a entrambi. La fumata bianca non arriva, così i bianconeri hanno presentato una nuova offerta all'argentino. A riportarla è Tuttosport, secondo il quale è di 10 milioni di euro più bonus a stagione. E' questa l'offerta più alta presentata per convincere La Joya a rimanere ancora in bianconero.