L'arrivo di Allegri potrebbe riaprire la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Nei prossimi giorni l'entourage del giocatore potrebbe avere nuovi contatti con la società dopo più di un anno nel quale la situazione era rimasta in stand by: La Gazzetta dello Sport intanto racconta che la Juve non intende mettere sul piatto un'offerta di oltre 10 milioni di euro più bonus, considerato già un ingaggio top e da secondo più pagato della rosa dopo Ronaldo.