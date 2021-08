Nell'incontro di domani trae laper il rinnovo di, resta poi da definire il fattore 'clausola', che Antun vorrebbe inserire, fissandone il valore tra i 40 e 50 milioni di euro. Ad Arrivabene, Nedved e Cherubini, la nuova triade bianconera, però l'idea clausola non piace, soprattutto a quelle cifre. Nel caso in cui si arrivasse a un accordo per inserirla nel contratto, la Juve la vorrebbe decisamente più alta, almeno di 70 milioni di euro. Mercoledì mattina ne sapremo di più. Lo riporta Calciomercato.com.