Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è come un gambero: anziché procedere verso un punto d'incontro, torna indietro. Questo, in estrema sintesi, è quanto scopriamo oggi grazie a Calciomercato.com: le recenti vicissitudini, tra campo visto col binocolo e soprattutto la "serata a villa McKennie", hanno deteriorato la pazienza e la bendisposizione che la Juventus poteva avere con lui.



OFFERTA "SHOCK" - È infatti scaduta l'offerta messa precedentemente sul piatto dalla società bianconera, di 10 milioni di euro a stagione più bonus, che già peraltro non incontrava il favore di Dybala e dell'agente Antun, che volevano arrivare a 15 milioni. Le nuove condizioni proposte dalla Juve per prolungare il contratto della Joya, in scadenza nel 2022, sono esattamente le stesse del contratto attualmente in essere, firmato nel 2017: 7 milioni e mezzo all'anno, nessun aumento. RITORNO IN CAMPO - Dybala ha di che meditare, insomma, e nel frattempo ha da dimostrare nuovamente il suo valore sul campo, dato che mercoledì contro il Napoli sarà finalmente a disposizione di mister Pirlo, dopo l'infortunio al ginocchio sinistro che lo tiene ai box dal 10 gennaio.